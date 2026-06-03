Un dossier europeo dedicato alle successioni e alla patrimoniale è stato inviato dall’Italia a Bruxelles. Il documento evidenzia la possibilità di adottare un sistema fiscale più equo e favorevole alla crescita economica. Viene anche sottolineata l’importanza di intensificare le azioni per ridurre l’evasione fiscale. La proposta mira a riformare le politiche fiscali nazionali in ambito di trasferimenti patrimoniali e imposte di successione.

"L'Italia trarrebbe vantaggio da un sistema fiscale più equo e più favorevole alla crescita, oltre che da ulteriori sforzi per ridurre l'evasione fiscale. Vi è margine per spostare parte del carico fiscale relativamente elevato che grava sul lavoro verso altre basi imponibili attualmente sottoutilizzate, tra cui il patrimonio e le successioni". Lo si legge nel documento di lavoro dei servizi della Commissione Ue che accompagna i documenti del Semestre europeo. Poche parole che però fanno venire i brividi. Di fatto l'Ue mette nel radar la patrimoniale e un inasprimento delle tasse che riguardano la successione dei beni. Ed è proprio di questi giorni la proposta a sinistra di una patrimoniale che ha fatto insorgere il centrodestra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - "Successioni e patrimoniale": il dossier Ue per l'Italia che gira a Bruxelles

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