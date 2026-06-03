Stretta sull' uso del termine artigianato sanzioni fino all' 1% del fatturato | Una parola che non sia più sinonimo di improvvisato

Da forlitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La parola "artigianale" non potrà più essere usata come un semplice slogan di marketing. Dal 7 aprile è entrata ufficialmente in vigore la Legge annuale Pmi, un provvedimento che introduce una drastica stretta sull’uso delle denominazioni “artigianato” e “artigianale”. Da oggi, questi termini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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