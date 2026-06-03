Stretta sulla sosta selvaggia in città | raffica di multe a camper e roulotte

Nel capoluogo altoatesino, polizia locale e carabinieri hanno effettuato numerosi controlli contro la sosta non autorizzata, concentrandosi su camper e roulotte nelle aree più problematiche. Durante le operazioni sono state elevate diverse multe a veicoli trovati in sosta irregolare. Le attività si sono svolte nel corso di alcune giornate, con verifiche nelle zone considerate più sensibili. Non sono stati riportati incidenti o altre infrazioni legate alla circolazione.

Sono state giornate impegnative quelle appena trascorse per la polizia locale e i carabinieri di Bolzano, impegnati in una raffica di controlli contro la sosta selvaggia nelle zone più sensibili del capoluogo altoatesino. L’attività ha interessato in particolar modo le aree di parcheggio nei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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