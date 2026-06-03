STMicroelectronics Barbagallo Pd | A rischio il Sic Campus e tremila posti di lavoro

Notizia in breve

Anthony Barbagallo, deputato e segretario del Partito Democratico siciliano, ha dichiarato che il progetto del nuovo stabilimento di STMicroelectronics rischia di essere spostato altrove, mettendo a rischio circa tremila posti di lavoro e un investimento di tre miliardi di euro. La notizia riguarda il futuro del Sic Campus, il sito in fase di sviluppo in regione. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata dalle aziende coinvolte.