STMicroelectronics Barbagallo Pd | A rischio il Sic Campus e tremila posti di lavoro
Anthony Barbagallo, deputato e segretario del Partito Democratico siciliano, ha dichiarato che il progetto del nuovo stabilimento di STMicroelectronics rischia di essere spostato altrove, mettendo a rischio circa tremila posti di lavoro e un investimento di tre miliardi di euro. La notizia riguarda il futuro del Sic Campus, il sito in fase di sviluppo in regione. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata dalle aziende coinvolte.
Tremila posti di lavoro a rischio e un investimento da tre miliardi che potrebbe finire altrove. È l'allarme lanciato da Anthony Barbagallo, segretario del Partito democratico siciliano e deputato alla Camera, sul futuro del Sic Campus, il nuovo stabilimento di STMicroelectronics previsto nella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie e thread social correlati
Campus della StMicroelectronics, Caramanna (Uilm): Confermate le nostre preoccupazioniAl termine di un incontro presso l’Assessorato regionale alle Attività Produttive, sono state confermate le preoccupazioni espresse dal...
Leggi anche: Il maxi-piano del governo sui data center: 3 nuovi campus e 1.500 posti di lavoro. Ma sulle cifre è giallo Mimit-Palazzo Chigi