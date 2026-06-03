Durante la notte, Stati Uniti e Iran si sono scambiati attacchi militari, segnando la notte più intensa dal cessate il fuoco del 13 aprile. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui danni causati dagli attacchi. Le tensioni tra i due paesi si sono riaccese con scontri che si sono verificati in diverse località. Non ci sono notizie di vittime o feriti al momento. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Raid, droni e accuse reciproche mostrano quanto sia fragile l'equilibrio raggiunto in primavera. Washington e Teheran continuano a trattare, ma sempre più da posizioni ostili Gli Stati Uniti e l’Iran sono tornati a colpirsi a vicenda, nella notte più violenta dal cessate il fuoco del 13 aprile. Missili, droni, attacchi contro navi commerciali e basi militari hanno riportato il Golfo Persico al centro di una crisi che sembrava essersi temporaneamente congelata, mentre i negoziati per una nuova tregua appaiono sempre più in difficoltà. L’escalation, scrive il Guardian, è iniziata quando le forze statunitensi hanno fermato e danneggiato con un missile Hellfire una petroliera battente bandiera del Botswana, la Lexie, diretta verso l’isola iraniana di Kharg, uno dei principali hub petroliferi del Paese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - Stati Uniti e Iran si sono colpiti a vicenda, in una delle notti più violente dal cessate il fuoco

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