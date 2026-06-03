È stato firmato questa mattina un protocollo tra i Comuni di Benevento e Paduli per rafforzare i controlli sulla Statale 90 bis. L’accordo prevede l’aumento delle verifiche da parte della Polizia Municipale per prevenire incidenti. La firma è avvenuta presso la Giunta di Palazzo Mosti e mira a migliorare la sicurezza lungo la strada. Non sono stati indicati dettagli sui tempi o sulle modalità di implementazione delle nuove misure.

Tempo di lettura: 2 minuti Protocollo d’intesa siglato questa mattina presso la Giunta di Palazzo Mosti tra il Comune di Benevento e quello di Paduli sulla Statale 90 bis. Presenti i due sindaci Clemente Mastella e Domenico Vessichelli insieme ai comandanti delle Polizie Municipali Giuseppe Vecchio e Giovanni Sarno. Obiettivo è rafforzare la sicurezza pubblica e una tranquilla circolazione su una delle arterie più importanti del territorio. L’accordo avrà durata annuale dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo. La S.S. 90 bis, che collega il Sannio con l’ Irpinia e la Puglia, è interessata da un elevato flusso di traffico e presenta diverse criticità che vengono in primo piano in occasione dei frequenti incidenti stradali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Statale 90 bis, siglato il protocollo per prevenire sinistri rafforzando i controlli della Polizia Municipale

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