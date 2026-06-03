Stasera in tv martedì 17 febbraio | Assassinio sul Nilo
Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 17 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 17 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. L’investigatore Hercule Poirot viene invitato dall’amico Bouc a partecipare alla crociera lungo il Nilo organizzata da una coppia di neosposi, l’ereditiera Linnet Ridgeway e il suo sposo Simon Doyle, conosciuto a Londra poco tempo prima e soffiato alla migliore amica Jacqueline de Bellefort. 🔗 Leggi su 2anews.it
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Il Commissario Montalbano non va in onda stasera su Rai 1. Era diventato un appuntamento fisso del martedì, ma oggi non c’è. A quanto pare non ci sarà nemmeno nelle prossime settimane. Volete un suo ritorno in tv per questa estate ? facebook
#staseraintv: la #guidatv ai film in prima serata oggi, martedì 26 maggio. x.com
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Stasera in TV — martedì 2 giugno 2026Guida alla prima serata: film, documentari, approfondimento e intrattenimento sui principali canali, con orari e formule per orientare la scelta su cosa vedere stasera. msn.com
L'#Obsession continua... Sembra che ci siano $5,25 milioni+ per il secondo martedì. Su del 45% rispetto alla settimana scorsa. L'uscita di #Backrooms è un ostacolo; altrimenti avrebbe potuto registrare un altro aumento nel weekend. Forse ci riuscirà ancora. : reddit