Stasera in tv la programmazione di mercoledì 3 giugno

Notizia in breve

Stasera in tv, alle 20.30 su Rai1, trasmettono l'amichevole tra Lussemburgo e Italia. Su Rai2, alle 21, in programma un altro episodio di una serie televisiva. La programmazione prosegue con altri programmi e film, senza variazioni. La serata prevede anche altri canali con diversi spettacoli e approfondimenti.