A giugno 2026 Star Comics pubblicherà una serie di nuove uscite che spaziano tra storie di magia e avventure. Tra i titoli previsti ci sono anche ristampe di serie già conosciute e apprezzate dai lettori. Le pubblicazioni includono diverse novità e ritorni di serie che hanno già riscosso successo in passato. La programmazione si concentra su una varietà di generi, offrendo ai lettori nuove opportunità di lettura e di approfondimento di storie già amate.

Il mese di giugno si prospetta carico di magia e avventura grazie ad una varietà di titoli che abbraccia nuove ed emozionanti storie e serie che i lettori hanno già amato e seguito con trasporto e dedizione. Universi paralleli, viaggi nel futuro e indimenticabili imprese vi attendono. Si comincia il 2 giugno con una nuova uscita dedicata al Mese del Pride: STAY BY MY SIDE JUST A LITTLE LONGER. Una commovente storia che ci insegna come l’amore non sia solo un sentimento dolce, ma anche una risorsa inesauribile per affrontare insieme le difficoltà. L’autrice Honami Shirono, già famosa per I WANT TO BE THE WALL, firma questo emozionante volume unico perfetto per festeggiare il Pride Month. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - #StarComingSoon: le uscite Star Comics di giugno 2026

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