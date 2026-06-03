Sport | min Abodi ‘60 anni di crescita innovazione e valori del taekwondo’

Da quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il taekwondo festeggia 60 anni di attività, segnati da continui progressi e innovazioni. La federazione, nel corso degli anni, ha sviluppato nuove tecniche e ha ampliato la partecipazione internazionale. Ogni anno, organizza eventi che si distinguono per qualità e coinvolgimento, mantenendo vive le tradizioni del sport. La crescita è stata costante, con un consolidamento dei valori fondamentali che guidano questa disciplina.

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“Questa Federazione ci sorprende ogni anno per la capacità di migliorare, di crescere e di dare sempre quell'elemento in più che rende un evento, che comincia avere una sua storia, sempre attuale. Siamo giunti ai 60 anni di Federazione e alla V edizione del Grand Prix, ma tanti contenuti che vanno al di là dell'eccellenza che questo Gran Prix riuscirà a esprimere. Il taekwondo nasce dalle giovanissime generazioni. E questo non è soltanto il presupposto perché possa nascere qualche altro mito dell'Aquila, ma perché il talento, con la sua filosofia di vita dedicata alla mente e al corpo e allo spirito, diventi un viatico per una qualità della vita migliore e quindi quel fattore educativo, oltre che sociale e di promozione del benessere psicofisico del quale parla la Costituzione all'Articolo 33”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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