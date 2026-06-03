Spaccio di droga al Borgo Vecchio e a Falsomiele | arrestati due giovani
Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri per spaccio di droga. Uno dei fermati è un minorenne del Borgo Vecchio, l’altro ha 21 anni e proviene dal quartiere Falsomiele. I controlli sono avvenuti nelle rispettive zone, dove sono stati trovati con sostanze stupefacenti. La polizia ha eseguito le operazioni senza ulteriori dettagli sulle quantità o sui procedimenti giudiziari in corso.
Due giovani arrestati dai carabinieri per spaccio di droga: si tratta di un minorenne del Borgo Vecchio e di un ragazzo di 21 anni del quartiere Falsomiele. Le operazioni sono state condotte dai militari del Comando provinciale, attraverso l’impiego del nucleo operativo della Compagnia piazza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Napoli: due giovani arrestati per spaccio di droga, sequestrate marijuana, hashish, cocaina e crack
Spaccio di droga in piazza della Repubblica, due giovani con cocaina e hashish arrestatiNella giornata del 6 maggio, nel centro storico di Viterbo, la polizia ha arrestato due giovani di 18 e 20 anni durante un'operazione antidroga in...
Temi più discussi: OPERAZIONE AD ALTO IMPATTO DELLA SQUADRA MOBILE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI E DELLA CRIMINALITA’ DIFFUSA. - Polizia di Stato; 1.335 arresti e 450 chili di droga sequestrati: maxi operazione in tutta Italia. Meloni: avanti così; Lotta allo spaccio di droga: a Roma arrestate 267 persone e denunciate 234; Operazione alto impatto della Polizia: 1.335 arresti in tutta Italia.
Sono 14 i pusher arrestati all’esito di una serie di blitz contro lo spaccio di droga dei Carabinieri dalla periferia al centro storico di Roma. 5,5 i kg di hashish, cocaina, marijuana e crack sequestrati dai militari. Le operazioni hanno interessato diversi quartieri: S x.com
Sono 14 i pusher arrestati all’esito di una serie di blitz contro lo spaccio di droga dei Carabinieri dalla periferia al centro storico di Roma. 5,5 i kg di hashish, cocaina, marijuana e crack sequestrati dai militari. Le operazioni hanno interessato diversi quartieri: S facebook
Qual è la cosa migliore e la peggiore del posto in cui vivi? Dove ti piacerebbe vivere? reddit
Traffico droga: eseguiti all’alba 12 arresti, smantellata la rete di spaccioDal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri Nella notte del 3 giugno, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro hanno ... levantenews.it
Cesate, sorpresi dalla polizia mentre spostano in auto 190 kg di droga: due arresti per spaccioL'operazione nei pressi del parco delle Groane: gli agenti hanno notato che uno dei due pusher si guardava intorno con il bagagliaio della macchina aperto ... milano.repubblica.it