Spaccio di droga al Borgo Vecchio e a Falsomiele | arrestati due giovani

Notizia in breve

Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri per spaccio di droga. Uno dei fermati è un minorenne del Borgo Vecchio, l’altro ha 21 anni e proviene dal quartiere Falsomiele. I controlli sono avvenuti nelle rispettive zone, dove sono stati trovati con sostanze stupefacenti. La polizia ha eseguito le operazioni senza ulteriori dettagli sulle quantità o sui procedimenti giudiziari in corso.