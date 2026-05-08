Spaccio di droga in piazza della Repubblica due giovani con cocaina e hashish arrestati

Nella giornata del 6 maggio, nel centro storico di Viterbo, la polizia ha arrestato due giovani di 18 e 20 anni durante un'operazione antidroga in piazza della Repubblica. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato tra le loro proprietà oltre mezzo etto di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish. L'intervento fa parte di un'attività mirata a contrastare lo spaccio di droga nella zona.

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Operazione antidroga della polizia nel centro storico di Viterbo. Gli agenti della squadra mobile, nel pomeriggio del 6 maggio, hanno arrestato due giovani, uno di 18 e l'altro di 20 anni, trovati con oltre mezzo etto tra cocaina e hashish.La droga e gli arrestiI due sono stati fermati nei pressi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Napoli: due giovani arrestati per spaccio di droga, sequestrate marijuana, hashish, cocaina e crackBloccati dalla Polizia mentre cedevano droga per strada e trovati con ingenti quantitativi nascosti tra casa e saracinesche. Spaccio di droga a Taranto, due arresti della Polizia: sequestrati hashish, cocaina e munizioniTarantini Time QuotidianoOperazione della Polizia di Stato a Taranto, dove gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno arrestato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Detenuto gestiva spaccio di droga in Veneto dal carcere di Vicenza; Dalla Qbr allo spaccio di droga, nei guai una decina di ragazzi. Coinvolti anche alcuni minorenni; Maxi rete di spaccio sgominata a Grado: un arresto e cinque denunce; Colognola, spaccio di droga: due arresti, sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacenti. Denunciato 36enne per detenzione ai fini di spaccio di drogaNell’ambito dell’azione di contrasto al fenomeno del consumo e della vendita di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Polizia di Avola hanno denunciato un uomo di 36 anni per detenzio ... siracusaoggi.it Detenuto gestiva spaccio di droga in Veneto dal carcere di RovigoLe province di Rovigo, Padova e Treviso erano i terminali di una rete capillare. Nove le misure cautelari. Inchiesta della Procura rodigina ... rainews.it 8/5/26. E' finito in carcere a scontare una pena di 3 anni con sanzione di 17.800 € il trentenne ultras chioggiotto Giorgio Furlan, condannato per spaccio di stupefacenti nonché per violenze (ferimenti in Corso del popolo e contro tifosi avversari nei disordini Ve - facebook.com facebook Il Comune ha già scelto, ma non lo confessa: alcune zone sono diventate sacrificabili. Milano: internazionale di giorno e mediterranea di notte. Non impedisce, contiene; non reprime, gestisce; non sceglie tra residenti e business, finge di tenerli insieme, sinché x.com