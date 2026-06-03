Spaccio di droga 51enne condannato in via definitiva

È stata confermata in via definitiva la condanna nei confronti di un uomo di 51 anni di Caserta, accusato di spaccio di droga. La sentenza, che aveva già avuto un primo via libera, ora non può più essere contestata. L’arresto e il processo si sono conclusi con questa decisione definitiva. La condanna riguarda il traffico di sostanze stupefacenti, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le quantità coinvolte.

Diventa definitiva la sentenza di condanna nei confronti di E.I., 51enne di Caserta, accusato di spaccio di droga. Lo ha deciso la corte di cassazione che ha dichiarato l’inammissibilità del suo ricorso.Il 51enne, attraverso il proprio difensore, ha impugnato la sentenza pronunciata dalla corte. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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