Un autista di autobus nel Catanese ha visto ritirata la patente dopo aver effettuato sorpassi pericolosi in curva e invaso la corsia opposta, oltre a superare il limite di velocità. Le forze dell'ordine hanno fermato il veicolo e contestato le infrazioni. L’autista ha perso il documento di guida sul momento. Non ci sono altre persone coinvolte o feriti segnalati.

Invasione della corsia di marcia opposta, sorpassi pericolosi in curva e violazione del limite di velocità. Sono le infrazioni contestate dalla polizia stradale di Catania all’autista di un autobus di una ditta di trasporto siciliana, commesse mentre percorreva il tratto stradale tra Viagrande e Zafferana Etnea. L’uomo è stato sanzionato con il ritiro della patente di guida. La segnalazione di un automobilista Le indagini sono state avviate dalla polizia stradale dopo la segnalazione di un automobilista che stava percorrendo la stessa strada. Quando ha assistito alle manovre pericolose messe in atto dal bus, il conducente ha deciso di filmare quanto stava accadendo e di trasmettere un esposto alle forze dell'ordine, allegando il video delle infrazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sorpassi in curva e invasione di corsia, ritirata la patente all'autista di un autobus nel Catanese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sorpassi azzardati e invasione della corsia di marcia, ritirata la patente all'autista di un busUn autista di autobus ha subito il ritiro della patente dopo aver effettuato sorpassi azzardati e invasione della corsia di marcia opposta.

Automobilista spacca il parabrezza dell'autobus: l'autista costretto a barricarsi nel mezzoA Melito di Napoli, lungo la linea che collega Teverola a Napoli, un automobilista ha scagliato un oggetto contro il parabrezza di un autobus,...

Temi più discussi: GRATIS: Bagnaia e Ogura, due sorpassi all'ultima curva per il podio; Moto GP - GP Catalogna; Al Mugello non si dorme: 50 anni di Gran Premi d’Italia in dieci sorpassi da brivido; Correre al livello su cui sta correndo, senza commettere errori, è davvero impressionante.

Sorpassi in curva e invasione di corsia, ritirata la patente all'autista di un autobus nel CataneseLe manovre pericolose sono state filmate da un automobilista lungo la strada tra Viagrande e Zafferana Etnea. La polizia stradale di Catania ha identificato e sanzionato il conducente. msn.com

Ecco a voi qui siamo a Meta NA. Ditemi se è normale… Specialmente la ragazza all’ultimo. Ne vedo tanti soprattutto più avanti di Meta tanti sorpassi in curva e ti sbucano davanti all’improvviso… x.com

Sorpassi azzardati e invasione corsia di marcia, tolta patente ad autista di busInvasione della corsia di marcia opposta, sorpassi pericolosi in curva e violazione del limite di velocità. (ANSA) ... ansa.it

L'incidente alla curva 1, giro 1 all'IMS reddit