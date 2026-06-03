La Juventus sta valutando l'acquisto di Sommer come possibile sostituto di Di Gregorio. La decisione si basa su una lista di candidati, con Sommer tra i nomi presi in considerazione. Tuttavia, ci sono dubbi e perplessità tra i dirigenti riguardo questa operazione, e al momento si segnalano più aspetti contrari che favorevoli all’acquisto del portiere svizzero. La trattativa non è ancora ufficiale e continua a essere oggetto di discussione.

di Francesco Spagnolo Sommer rappresenta una possibilità per la Juventus, ma in questo momento sembrano esserci più contro che pro nell’acquisto dello svizzero. Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo e la dirigenza bianconera sta valutando diverse opzioni per blindare la porta in vista della prossima stagione. Tra le varie opportunità low cost che offre il panorama internazionale, la Continassa sta riflettendo su un profilo di sicura affidabilità ma che divide già la tifoseria. Fra i nomi valutati dalla Juventus per la porta c’è anche quello di Sommer. L’estremo difensore è destinato a lasciare l’Inte r e rappresenterebbe una soluzione low cost considerando anche il contratto in scadenza nel 2027. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sommer nella lista della Juve per il post Di Gregorio: i pro e i contro dell’operazione

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