Sole | nuovi dati da SUNRISE III per prevedere il meteo spaziale

Notizia in breve

I dati raccolti da un pallone aerostatico nel progetto SUNRISE III stanno contribuendo a migliorare le previsioni del meteo spaziale. Le osservazioni ad alta quota hanno permesso di individuare nuove dinamiche solari, fornendo informazioni più dettagliate sulle attività del sole. Questi dati potrebbero aiutare a prevedere meglio le tempeste solari e altri fenomeni spaziali, grazie alla capacità di monitorare le variazioni e le emissioni provenienti dall’attività solare.