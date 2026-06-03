six feet under 25 anni dopo i protagonisti oggi

Ogni episodio si apre con una morte — provocata dalle cause più disparate, dall'annegamento all'infarto fino alla sindrome della morte improvvisa del lattante — che ne determina il tono e offre ai protagonisti l'occasione per confrontarsi con le proprie gioie, fragilità e inquietudini. Il titolo fa riferimento alla profondità a cui s'interra una bara negli Stati Uniti (6 piedi, pari a 1,83 metri). L’acclamato show è stato premiato con 9 Emmy e 3 Golden Globe. Ma che fine hanno fatto i Fisher? Peter Krause è una star della tv, suo «fratello» Michael C. Hall ha ottenuto la consacrazione come killer dei serial killer e gli altri? In memoria di questo cult del piccolo schermo, ripercorriamo le carriere dei membri del cast e vediamo come sono cambiati da quando hanno detto addio ai loro personaggi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Six Feet Under: Why It Still Hurts

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Un rapporto che supera le convenzioni e le differenze: trent’anni di età separano i protagonisti, Beatrice e Bernardo. Il riaccendersi della passione dopo anni di separazione li trova ugualiBeatrice e Bernardo si sono incontrati dopo anni di separazione, nonostante una differenza di trent’anni di età.

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Six Feet Under 25 anni dopo, i protagonisti oggiPeter Krause è una star della tv, suo fratello Michael C. Hall ha ottenuto la consacrazione come serial killer dei serial killer e il resto della famiglia Fisher? Ecco, il cast della dramedy culto ... vanityfair.it

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