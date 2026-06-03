L’Italia guidata ad interim da Silvio Baldini ha vinto questa sera contro il Lussemburgo in una partita amichevole estiva. Baldini ha commentato che i giocatori dimostrano valori e ha espresso preoccupazione per il suo ruolo. La partita è stata la prima della squadra nel periodo di preparazione estiva, senza ulteriori dettagli sui marcatori o sui minuti giocati.

La sperimentale Italia guidata dal CT ad interim Silvio Baldini ha questa sera battuto il Lussemburgo nella prima amichevole estiva. Alla Nazionale, con una formazione stravolta dalla presenza di numerosi esordienti, è bastato il gol di Francesco Pio Esposito da calcio d’angolo al minuto 49. Riparte quindi con un successo, seppur striminzito, la “nuova” Italia, costretta quest’anno a guardare il Mondiale da lontano per la terza volta consecutiva. Al termine della partita, ai microfoni della RAI, Silvio Baldini ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Sono molto soddisfatto. Sapevo che questi ragazzi hanno dei valori e sapevo anche che c’erano delle insidie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Silvio Baldini: “Questi ragazzi hanno dei valori, sono preoccupato di non essere utile”

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La Nazionale di Baldini | UN CENTIMETRO ALLA VOLTA – Paolo Condò

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?VI ASPETTIAMO ALLE 20:30 ? Seguiamo insieme la sfida amichevole tra il Lussemburgo e l'Italia Silvio Baldini giustamente ha deciso di dare la chance ai suoi ragazzi dell'Under 21 di mettersi in mostra e quindi sarà interessante vedere come … x.com

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