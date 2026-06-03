Siena | muore schiacciato dal trattore che si ribalta

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in via delle Luglie a Siena, dove un trattore si è ribaltato schiacciando un uomo. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30 e, nonostante i soccorsi, l’uomo è deceduto sul posto. La scena mostrava il trattore capovolto con il corpo sotto. Le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche sulle cause dell’incidente.

SIENA – I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti ieri sera, 2 giugno 2026, in via delle Luglie a Siena, per un incidente mortale. Un uomo di 77 anni,a seguito del ribaltamento del trattore, è rimasto incastrato sotto. Per l’uomo non c’è stato niente da fare, una volta liberato, il personale sanitario del 118 ne constatato il decesso. Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia Municipale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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