Sicurezza underwater a Singapore si certifica il modello italiano L’analisi di Caffio
A Singapore si è certificato il modello italiano per la sicurezza delle infrastrutture critiche subacquee, come cavi digitali, elettrici e gasdotti. La discussione sulla protezione di queste infrastrutture è stata al centro dell’annuale Forum dello Shangri-La Dialogue. Durante l’evento, è stato analizzato il sistema di sicurezza adottato in Italia, riconosciuto come modello di riferimento. L'incontro ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti di diversi paesi.
La protezione delle infrastrutture critiche subacquee (Icu, dall’acronimo inglese) costituite dalle dorsali sottomarine di cavi digitali ed elettrici e di gasdotti è stata al centro dell’annuale Forum dello Shangri-La Dialogue organizzato a Singapore. Numerosi i Paesi partecipanti sia del sud-est asiatico come come Filippine, Australia, Nuova Zelanda, sia dal nord-Europa quali Estonia, Finlandia, Francia oltre all’Italia nella veste di hub digitale ed energetico mediterraneo, unico ad essere già dotato di un’organica normativa sulla sicurezza subacquea. Assenti, invece, Stati Uniti e Cina, a significare scarso interesse verso un approccio multilaterale al problema. 🔗 Leggi su Formiche.net
Notizie e thread social correlati
Quale accordo per riaprire Hormuz. L’analisi di CaffioRecentemente si sono susseguite notizie riguardanti un possibile accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran volto a riaprire lo Stretto di Hormuz.
Il modello francese, il ritardo italiano e la via infrastrutturale. L’analisi di Cerra sulla sovranità AIUn’analisi approfondita sul modello francese, il ritardo italiano e le infrastrutture nel settore dell’Intelligenza Artificiale rivela le differenze...