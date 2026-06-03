Sicurezza underwater a Singapore si certifica il modello italiano L’analisi di Caffio

Da formiche.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Singapore si è certificato il modello italiano per la sicurezza delle infrastrutture critiche subacquee, come cavi digitali, elettrici e gasdotti. La discussione sulla protezione di queste infrastrutture è stata al centro dell’annuale Forum dello Shangri-La Dialogue. Durante l’evento, è stato analizzato il sistema di sicurezza adottato in Italia, riconosciuto come modello di riferimento. L'incontro ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti di diversi paesi.

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La protezione delle infrastrutture critiche subacquee (Icu, dall’acronimo inglese) costituite dalle dorsali sottomarine di cavi digitali ed elettrici e di gasdotti è stata al centro dell’annuale Forum dello Shangri-La Dialogue organizzato a Singapore. Numerosi i Paesi partecipanti sia del sud-est asiatico come come Filippine, Australia, Nuova Zelanda, sia dal nord-Europa quali Estonia, Finlandia, Francia oltre all’Italia nella veste di hub digitale ed energetico mediterraneo, unico ad essere già dotato di un’organica normativa sulla sicurezza subacquea. Assenti, invece, Stati Uniti e Cina, a significare scarso interesse verso un approccio multilaterale al problema. 🔗 Leggi su Formiche.net

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