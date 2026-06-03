Sicurezza underwater a Singapore si certifica il modello italiano L’analisi di Caffio

Notizia in breve

A Singapore si è certificato il modello italiano per la sicurezza delle infrastrutture critiche subacquee, come cavi digitali, elettrici e gasdotti. La discussione sulla protezione di queste infrastrutture è stata al centro dell’annuale Forum dello Shangri-La Dialogue. Durante l’evento, è stato analizzato il sistema di sicurezza adottato in Italia, riconosciuto come modello di riferimento. L'incontro ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti di diversi paesi.