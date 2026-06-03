Sicurezza sul lavoro | aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso

Notizia in breve

Sono aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso per la sicurezza sul lavoro. Il corso mira a trasformare le conoscenze teoriche in capacità di intervento rapido in situazioni di emergenza. La certificazione triennale deve essere rinnovata entro il 29 giugno da chi ha già frequentato il corso in passato. Le iscrizioni sono rivolte ai lavoratori obbligati a mantenere aggiornate le competenze di primo soccorso, secondo le disposizioni di legge.