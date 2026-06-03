Sicurezza sul lavoro | aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso
Sono aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso per la sicurezza sul lavoro. Il corso mira a trasformare le conoscenze teoriche in capacità di intervento rapido in situazioni di emergenza. La certificazione triennale deve essere rinnovata entro il 29 giugno da chi ha già frequentato il corso in passato. Le iscrizioni sono rivolte ai lavoratori obbligati a mantenere aggiornate le competenze di primo soccorso, secondo le disposizioni di legge.
Come si trasforma la teoria in capacità d'azione immediata durante un'emergenza?. Chi deve obbligatoriamente rinnovare la certificazione triennale entro il 29 giugno?. Quali manovre pratiche verranno testate nella sede di via Fontevivo?. Perché l'aggiornamento degli addetti garantisce la continuità operativa della tua azienda?.? In Breve Lunedì 29 giugno 2026 dalle ore 14:00 alle 18:00. Sede in via Fontevivo 19F a La Spezia. Contatti Laura Ghini al numero 0187 5985133 o via email. Aggiornamento obbligatorio triennale secondo D.Lgs. 8108 e D.M. 38803. Confcommercio La Spezia avvia le iscrizioni per l’aggiornamento obbligatorio sul primo soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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