Sicurezza ferroviaria e fattori umani | un convegno ad Arezzo

Il 11 giugno, dalle 14:30 alle 18:30, si svolgerà presso l'Hotel Minerva di Arezzo la “Giornata della Sicurezza Ferroviaria”. L'evento, gratuito e aperto al pubblico, è organizzato da Trasporto Ferroviario Toscano e dal Gruppo La Ferroviaria. La discussione si concentrerà sui fattori umani e sulla sicurezza nel settore ferroviario.

Si terrà giovedì 11 giugno dalle ore 14:30 alle ore 18:30, presso l'Hotel Minerva di Arezzo, via Fiorentina 4, la “Giornata della Sicurezza Ferroviaria”, un convegno aperto a tutti, a ingresso libero e gratuito, organizzato da Trasporto Ferroviario Toscano (TFT) e dal Gruppo La Ferroviaria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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