Si schianta ubriaco mentre è in prova ai servizi sociali | in carcere

Notizia in breve

Un uomo in prova ai servizi sociali è stato arrestato e portato in carcere dopo essersi schiantato ubriaco con la propria auto. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi e ha portato all’applicazione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Trento. L’uomo, residente nella Bassa Valsugana, aveva già un affidamento in prova, che è stato interrotto con l’arresto. Le forze dell’ordine hanno confermato che era in stato di ebbrezza al momento dell’incidente.