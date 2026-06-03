Si schianta ubriaco mentre è in prova ai servizi sociali | in carcere

Da trentotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo in prova ai servizi sociali è stato arrestato e portato in carcere dopo essersi schiantato ubriaco con la propria auto. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi e ha portato all’applicazione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Trento. L’uomo, residente nella Bassa Valsugana, aveva già un affidamento in prova, che è stato interrotto con l’arresto. Le forze dell’ordine hanno confermato che era in stato di ebbrezza al momento dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’affidamento in prova ai servizi sociali è finito decisamente male per un uomo della Bassa Valsugana per il quale, nei giorni scorsi, si sono aperte le porte del carcere di Spini di Gardolo a seguito di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Trento.Come detto, l’uomo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali. 82enne in carcereUn uomo di 82 anni è stato rinchiuso in carcere dopo che i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di sospensione dell’affidamento in prova ai...

Argomenti più discussi: Ubriaco e senza patente ruba l'auto all'amico, poi si schianta: 36enne denunciato; Neopatentato ubriaco brucia l’alt, scappa e si schianta durante l’inseguimento contromano: nei guai a Dolianova; Ubriaco in fuga si schianta contro le auto in sosta, poi aggredisce gli agenti; Ubriaco sul monopattino, si schianta contro un'auto in sosta: 29enne soccorso in codice rosso.

si schianta ubriaco mentreGuida ubriaco e sotto effetto di stupefacenti: 21enne si schianta con la moto: denunciato a MontecassianoMONTECASSIANO – Perde il controllo del ciclomotore e cade: 21enne denunciato dai carabinieri a Montecassiano. Guidava senza patente, ubriaco e sotto l’effetto ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web