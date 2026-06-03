Si schianta ubriaco mentre è in prova ai servizi sociali | in carcere
Un uomo in prova ai servizi sociali della Bassa Valsugana è stato arrestato dopo aver causato un incidente mentre era ubriaco. L’incidente si è verificato mentre era al volante, e lui è finito in carcere su ordine dell’Ufficio di Sorveglianza di Trento. L’uomo, che aveva un affidamento in prova, è stato trasferito nel carcere di Spini di Gardolo. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o altri mezzi coinvolti.
L’affidamento in prova ai servizi sociali è finito decisamente male per un uomo della Bassa Valsugana per il quale, nei giorni scorsi, si sono aperte le porte del carcere di Spini di Gardolo a seguito di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Trento.Come detto, l’uomo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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Per i neo futuristi credo che Pozzolo fosse una prima scelta, no uno scarto! Uno come Pozzolo incarna l’essenza degli adepti di Vannacci. Uno che spara tra le famiglie e si schianta ubriaco in un fosso é perfetto rappresentante per Futuro Nazionale! Pozzolo il x.com
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