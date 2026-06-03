Si schianta ubriaco mentre è in prova ai servizi sociali | in carcere

Notizia in breve

Un uomo in prova ai servizi sociali della Bassa Valsugana è stato arrestato dopo aver causato un incidente mentre era ubriaco. L’incidente si è verificato mentre era al volante, e lui è finito in carcere su ordine dell’Ufficio di Sorveglianza di Trento. L’uomo, che aveva un affidamento in prova, è stato trasferito nel carcere di Spini di Gardolo. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o altri mezzi coinvolti.