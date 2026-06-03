Si ribalta in un campo sul trattore | muore 77enne di Siena

Da corrieretoscano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 77 anni di Siena è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che si è ribaltato in un campo. L'incidente è avvenuto in un'area rurale, dove i soccorritori sono intervenuti immediatamente. Non sono stati forniti dettagli su come si sia verificato il ribaltamento o eventuali cause. La vittima è stata trovata sotto il veicolo e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

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