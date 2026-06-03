Si ribalta in un campo sul trattore | muore 77enne di Siena
Un uomo di 77 anni di Siena è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che si è ribaltato in un campo. L'incidente è avvenuto in un'area rurale, dove i soccorritori sono intervenuti immediatamente. Non sono stati forniti dettagli su come si sia verificato il ribaltamento o eventuali cause. La vittima è stata trovata sotto il veicolo e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
La tragedia ieri sera (2 giugno): inutile l'intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato il corpo da sotto il mezzo SIENA – Un altro incidente agricolo: muore schiacciato dal trattore che si ribalta. Il malcapitato è stato liberato dal personale dei vigili del fuoco e affidato poi al personale sanitario del 118 che ne ha purtroppo constatato il decesso. Sul posto anche la polizia e la polizia municipale. Carrara vara il patto con gli esercenti per la sicurezza: “Un problema sociale che richiede risposte collettive, non polemiche” Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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