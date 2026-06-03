Servizi educativi | prolungate le iscrizioni per i nidi d' infanzia nel mese di luglio

Notizia in breve

Le iscrizioni per il prolungamento dei servizi educativi dei nidi d'infanzia sono aperte fino a lunedì 8 giugno. La possibilità riguarda i bambini già iscritti all’anno educativo 2025-2026 e interessa il mese di luglio. La domanda può essere presentata da parte delle famiglie che desiderano usufruire del servizio prolungato durante quel periodo. Non sono previste altre scadenze o variazioni per questa richiesta.