Servizi educativi | prolungate le iscrizioni per i nidi d' infanzia nel mese di luglio
Le iscrizioni per il prolungamento dei servizi educativi dei nidi d'infanzia sono aperte fino a lunedì 8 giugno. La possibilità riguarda i bambini già iscritti all’anno educativo 2025-2026 e interessa il mese di luglio. La domanda può essere presentata da parte delle famiglie che desiderano usufruire del servizio prolungato durante quel periodo. Non sono previste altre scadenze o variazioni per questa richiesta.
C'è tempo fino a lunedì 8 giugno per effettuare la domanda per il prolungamento del servizio dei nidi d'infanzia nel mese di luglio per tutti i bambini già iscritti all'anno educativo 2025-2026. La scadenza della domanda è stata spostata da mercoledì 3 giugno a lunedì 8 giugno, per permettere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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