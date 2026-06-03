La fusione tra Rovato e Vertovese si è conclusa dopo due anni, anche se i documenti ufficiali non sono ancora stati finalizzati. Nel frattempo, un calciatore si è trasferito dalla provincia di Brescia a una squadra bergamasca, il Villa Valle, con il supporto di un agente. La stagione estiva nel settore calcistico tra le due province si sta già muovendo, anche se gli adempimenti burocratici sono ancora in corso.

Gli adempimenti burocratici non sono stati ancora completati, ma si può affermare che il domino che animerà l’estate calcistica tra Brescia e Bergamo ha già preso il via. La denominazione Rovato Vertovese, che ha guidato a suon di successi le ultime due stagioni, prima vincendo tutto in Eccellenza e poi conquistando una tranquilla salvezza in Serie D, ha terminato il suo connubio: le due componenti di questo matrimonio brescian-bergamasco sono destinate a proseguire separate il rispettivo cammino. Per il momento tutti i necessari incastri non hanno ancora trovato il loro posto e nemmeno i diversi progetti hanno trovato conferma in comunicazioni ufficiali, ma si può affermare che il prossimo campionato di Serie D vedrà ai nastri di partenza l’ FC Rovato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie D. Rovato Vertovese, la fusione si chiude dopo due anni. Migrazione bergamasca al Villa Valle con Bortolotti

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