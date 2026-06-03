Sei incidenti due veicoli sequestrati e una patente ritirata | i controlli sulle strade durante il ponte del 2 giugno
Durante il ponte del 2 giugno, la Polizia Locale di Cervia ha effettuato controlli stradali, portando al sequestro di due veicoli e al ritiro di una patente. In totale sono stati registrati sei incidenti nel corso del fine settimana dal 30 maggio al 2 giugno. L’obiettivo era aumentare la sicurezza sia per residenti che per turisti, con un rafforzamento delle attività di controllo sul territorio.
Nel fine settimana dal 30 maggio al 2 giugno, in occasione del ponte della Festa della Repubblica, la Polizia Locale di Cervia ha intensificato le attività di controllo del territorio al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza a residenti e turisti. Il personale è stato impiegato in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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