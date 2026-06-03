Se il divertimento è magia Notte bianca in biblioteca
Una notte bianca in biblioteca ha coinvolto numerosi partecipanti in un evento notturno ricco di attività. Sono stati organizzati laboratori dall’Accademia per giovani Stregoni, una maratona di film, una silent disco e sessioni di osservazione astronomica. Le luci si sono spente alle ore serali, mentre il pubblico ha potuto immergersi in diverse esperienze fino a tarda notte. L’evento ha visto un’ampia partecipazione di adulti e bambini, che hanno condiviso momenti di intrattenimento e scoperta.
Una full immersion ‘notturna’ con i più svariati ingredienti: dall’ Accademia per giovani Stregoni alla maratona cinematografica, dalla silent disco alle osservazioni astronomiche. E, ancora, spettacoli, giocoleria, concerti, giochi di ruolo, laboratori, iniziative per bambini e molto altro ancora per la Notte Bianca della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto, dal pomeriggio di sabato alla tarda mattinata di domenica 7 giugno negli spazi dell’ex Manifattura Ginori, sede della Biblioteca nell’area di Doccia. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, per alcuni eventi a numero chiuso – soprattutto tornei e laboratori – è preferibile prenotare sul sito ufficiale bit. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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