Se il divertimento è magia Notte bianca in biblioteca

Notizia in breve

Una notte bianca in biblioteca ha coinvolto numerosi partecipanti in un evento notturno ricco di attività. Sono stati organizzati laboratori dall’Accademia per giovani Stregoni, una maratona di film, una silent disco e sessioni di osservazione astronomica. Le luci si sono spente alle ore serali, mentre il pubblico ha potuto immergersi in diverse esperienze fino a tarda notte. L’evento ha visto un’ampia partecipazione di adulti e bambini, che hanno condiviso momenti di intrattenimento e scoperta.