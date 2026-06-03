La consigliera comunale ha chiesto interventi urgenti per le criticità ancora presenti nella scuola Poggi Carducci, evidenziando che l’amministrazione non ha fornito risposte o aggiornamenti. La richiesta arriva dopo mesi di segnalazioni non ascoltate e situazioni non risolte. La rappresentante ha sollecitato interventi concreti per migliorare le condizioni dell’edificio e garantire la sicurezza degli studenti, sottolineando che le problematiche persistono senza alcuna comunicazione ufficiale da parte della giunta.

Sarzana, 3 giugno 2026 – Scuole Poggi Carducci: perché l’amministrazione comunale tace su tutti i fronti? Lo chiede Beatrice Casini del gruppo consiliare Partito Democratico, intervenendo di nuovo sulle criticità del nuovo edificio scolastico dopo l’ennesimo ’caso’, quello relativo alle temperature insostenibili all’interno delle aule, dove si sono sfiorati i 40 gradi. “Si riporta di diversi malori accusati dagli studenti e di un malessere diffuso – riferisce Casini –. Anche perché, a quasi due anni dalla inaugurazione del plesso, una inaugurazione “affrettata” durante la campagna elettorale per le regionali 2024, i problemi persistono e non si limitano alla “escursione termica”, con il gelo nei mesi invernali e il caldo torrido di questa tarda primavera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Scuola Poggi, la consigliera Casini chiede carezza: “Criticità irrisolte, la giunta tace”

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