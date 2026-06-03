Scuola in Valle d’Aosta | la lingua francese è il baluardo dell’autonomia

In Valle d’Aosta, la lingua francese è considerata un elemento chiave dell’autonomia regionale. La proposta Codignola-Borghi solleva interrogativi sulla possibile alterazione dell’identità locale, mentre le norme del 1945 tutelano l’insegnamento del francese nelle scuole. La regione mantiene un sistema scolastico in cui il francese è obbligatorio, rafforzando il legame con la cultura e la storia francofona. La questione riguarda la compatibilità tra queste norme e le proposte di modifica legislative.

Come può la proposta Codignola-Borghi minacciare l'identità valdostana? Quali norme del 1945 proteggono l'insegnamento del francese nelle scuole? Perché la scomparsa del patois porterebbe alla fine dell'autonomia regionale? Cosa rischia di diventare la Valle d'Aosta senza la scuola regionale??? In Breve Decreto 545 del 7 settembre 1945 impone parità di ore tra francese e italiano. Progetto Codignola-Borghi minaccia l'identità culturale e l'autonomia . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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