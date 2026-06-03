Scossa di terremoto nei Campi Flegrei | Potrebbe essere stata preceduta da un boato

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 1 si è verificato nei Campi Flegrei, secondo l’Osservatorio Vesuviano, che ha informato le autorità comunali di Pozzuoli. La stessa comunicazione segnala che l’evento potrebbe essere stato preceduto da un boato. Al momento, non sono stati segnalati danni o feriti. La zona resta monitorata per eventuali ulteriori attività sismiche.