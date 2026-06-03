Scossa di terremoto nei Campi Flegrei | Potrebbe essere stata preceduta da un boato
Un terremoto di magnitudo 1 si è verificato nei Campi Flegrei, secondo l’Osservatorio Vesuviano, che ha informato le autorità comunali di Pozzuoli. La stessa comunicazione segnala che l’evento potrebbe essere stato preceduto da un boato. Al momento, non sono stati segnalati danni o feriti. La zona resta monitorata per eventuali ulteriori attività sismiche.
L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all'amministrazione del Comune di Pozzuoli un evento sismico di magnitudo 1.7 ± 0.3, localizzato nei pressi di via Fascione. “Il sisma si è prodotto alle ore 00:30 locale del 03062026 (UTC 22:30 del 02062026), alla profondità di 2,91 km. L’evento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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