Scontro tra Maserati e Lancia a Licata | 5 feriti c’è un bambino

Notizia in breve

Una Maserati e una Lancia si sono scontrate questa mattina a Licata, causando cinque feriti. La Maserati è finita su un terrapieno dopo l’impatto, mentre la Lancia si è fermata sulla carreggiata. Tra i feriti ci sono un adulto e un bambino, trasportati in ospedale. Le condizioni cliniche dei cinque coinvolti non sono state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.