Scontro tra Maserati e Lancia a Licata | 5 feriti c’è un bambino
Una Maserati e una Lancia si sono scontrate questa mattina a Licata, causando cinque feriti. La Maserati è finita su un terrapieno dopo l’impatto, mentre la Lancia si è fermata sulla carreggiata. Tra i feriti ci sono un adulto e un bambino, trasportati in ospedale. Le condizioni cliniche dei cinque coinvolti non sono state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.
Come è finita la Maserati nel terrapieno dopo l'impatto?. Quali sono le condizioni cliniche dei cinque feriti in ospedale?. Chi deve assumersi la responsabilità della dinamica dello scontro?. Perché quel tratto della statale 115 è considerato così pericoloso?.? In Breve Scontro avvenuto sulla statale 115 nei pressi del bivio per Mollarella.. Maserati finita nel terrapieno con danni ingenti ai mezzi coinvolti.. Cinque feriti trasferiti in ospedale dopo i primi interventi del 118.. Rallentamenti alla circolazione nell'area dell'Agrigentino fino alla rimozione dei veicoli.. Cinque feriti tra cui un bambino dopo lo scontro tra due auto sulla statale 115 a Licata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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