Schianto sulla Grosseto-Siena | furgone accartocciato e automobilista liberato dalle lamiere con i divaricatori

Notizia in breve

Un incidente sulla strada tra Grosseto e Siena ha coinvolto un furgone e un’auto. Il veicolo leggero è rimasto accartocciato al centro della carreggiata, con fumo che usciva dai motori danneggiati. L’automobilista rimasto intrappolato è stato estratto dalle lamiere con i divaricatori. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei coinvolti.