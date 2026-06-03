Schianto sulla Grosseto-Siena | furgone accartocciato e automobilista liberato dalle lamiere con i divaricatori
Un incidente sulla strada tra Grosseto e Siena ha coinvolto un furgone e un’auto. Il veicolo leggero è rimasto accartocciato al centro della carreggiata, con fumo che usciva dai motori danneggiati. L’automobilista rimasto intrappolato è stato estratto dalle lamiere con i divaricatori. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei coinvolti.
GROSSETO – Le lamiere accartocciate al centro della carreggiata e il fumo che esce dai motori distrutti hanno paralizzato una delle arterie più trafficate della Maremma. Un violento incidente stradale sulla statale 223 a Campagnatico ha interrotto il transito in direzione sud, proprio in prossimità dello svincolo per la località di Montorsaio, coinvolgendo un furgone merci e un’autovettura in un impatto che poteva avere conseguenze ben più drammatiche. L’allarme alla centrale d’emergenza è scattato alle 14,37, attivando una mobilitazione massiccia di uomini e mezzi. A causa della violenza della collisione, la parte anteriore del veicolo commerciale è rientrata verso l’interno, trasformando l’abitacolo in una trappola d’acciaio per il conducente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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