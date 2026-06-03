Schianto in strada un bambino in pronto soccorso

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato mercoledì 3 giugno a Cavalese, poco dopo le 12:30. Un bambino di 9 anni è rimasto coinvolto nello schianto e trasportato in pronto soccorso. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di salute del minore.