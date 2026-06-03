Schianto in strada un bambino in pronto soccorso
Un incidente stradale si è verificato mercoledì 3 giugno a Cavalese, poco dopo le 12:30. Un bambino di 9 anni è rimasto coinvolto nello schianto e trasportato in pronto soccorso. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di salute del minore.
L’allarme è scattato poco dopo le 12:30 di mercoledì 3 giugno e sin da subito la situazione è apparsa particolarmente seria: un incidente stradale lungo le strade di Cavalese in cui è rimato coinvolto, suo malgrado, un bambino di appena 9 anni.È ancora in fase di chiarimento la dinamica per la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
INCIDENTI DOMESTICI, ALLARME BAMBINI LA CASA NON E SEMPRE SICURA
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