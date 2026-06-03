Scade la carta d' identità cartacea | il Comune invita i cittadini a non aspettare l' ultimo momento

Da riminitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Entro il 3 agosto, le carte d'identità cartacee non saranno più valide secondo le normative europee. Il Comune invita i cittadini a rinnovare la documentazione prima della scadenza, che manca ormai a due mesi. Chi non si attesta in tempo rischia di trovarsi senza documento valido per viaggiare o per altre esigenze burocratiche. La scadenza riguarda esclusivamente le carte in formato cartaceo, mentre quelle elettroniche restano valide.

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Mancano ormai due mesi esatti alla scadenza definitiva del 3 agosto, data in cui, in base alle normative europee, la vecchia carta d’identità cartacea cesserà definitivamente di essere valida. Nel territorio comunale di Riccione sono circa 5.000 i residenti chiamati a effettuare obbligatoriamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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