Scade la carta d' identità cartacea | il Comune invita i cittadini a non aspettare l' ultimo momento

Entro il 3 agosto, le carte d'identità cartacee non saranno più valide secondo le normative europee. Il Comune invita i cittadini a rinnovare la documentazione prima della scadenza, che manca ormai a due mesi. Chi non si attesta in tempo rischia di trovarsi senza documento valido per viaggiare o per altre esigenze burocratiche. La scadenza riguarda esclusivamente le carte in formato cartaceo, mentre quelle elettroniche restano valide.

Mancano ormai due mesi esatti alla scadenza definitiva del 3 agosto, data in cui, in base alle normative europee, la vecchia carta d’identità cartacea cesserà definitivamente di essere valida. Nel territorio comunale di Riccione sono circa 5.000 i residenti chiamati a effettuare obbligatoriamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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ADDIO ALLA CARTA DIDENTITÀ CARTACEA: DAL 3 AGOSTO SOLO DOCUMENTO ELETTRONICO | 03/03/2026

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