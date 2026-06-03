Gli ultimi giorni di lavoro di un medico sono stati segnati da incontri e telefonate di pazienti che desideravano salutarlo e ringraziarlo. Dopo anni di attività, ha deciso di smettere, commentando che i periodi più difficili siano stati quelli della pandemia da Covid. La sua uscita dal servizio è stata accompagnata da momenti di commozione tra i pazienti e il personale.

"Gli ultimi giorni di lavoro sono stati probabimente i più toccanti. Ho ricevuto visite e telefonate di tanti miei pazienti, che volevano salutarmi e ringraziarmi. Gesti di affetto sincero, che mi hanno veramente emozionato. Per loro, per i miei pazienti, io ci sarò sempre.". Anche adesso che Roberto Savini ha appeso il camice al chiodo. Santarcangiolese doc, il medico di base è andato in pensione da pochi giorni. Per Savini, classe 1958, non è stata una decisione facile da prendere. "Per mesi ho pensato di chiedere una proroga all’Ausl e restare ancora un altro po’. Ma alla fine ho accettato di andare in pensione, anche se è stata una decisione sofferta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Savini appende il camice al chiodo: "Gli anni più duri? Quelli del Covid"

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