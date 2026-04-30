Dopo una carriera lunga e ricca di successi, il giocatore di rugby ha annunciato il ritiro al termine dell’attuale stagione. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio pubblicato sui canali ufficiali, senza indicare motivazioni specifiche. North, noto per le sue prestazioni in campo internazionale, lascia il rugby professionistico con una carriera che si è sviluppata in diverse competizioni di alto livello.

C’è un momento, nello sport, in cui anche i giganti decidono di fermarsi. George North lo ha scelto con la semplicità dei grandi: a fine stagione, basta così. Lo ha annunciato su Instagram, senza effetti speciali, ma con quella voce che per anni ha raccontato collisioni, mete e respiri corti. “Per me è il momento giusto. Ho potuto vivere il sogno che avevo da bambino per tante stagioni”, ha detto. E in quella frase c’è già tutto: il ragazzo gallese diventato leggenda, il campo come casa, il tempo che passa ma non cancella. Centoventuno presenze con il Galles, terzo di sempre dietro a Alun Wyn Jones e Gethin Jenkins. E poi 47 mete, seconde solo a Shane Williams.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby: la leggenda George North appende gli scarpini al chiodo

Notizie correlate

Leggi anche: Nkoulou si ritira dal calcio: l’ex difensore del Torino appende gli scarpini al chiodo a 35 anni. Decisione ufficiale!

Il personaggio Appende gli “scarpini“ al chiodo dopo 356 partite disputate e 168 reti fatte. La favola di Giacomo Manassero. Saluta il calcio con vittoria e golLa carriera di Giacomo Manassero si chiude come nelle storie più belle del calcio di paese: con una vittoria attesa per anni, una doppietta decisiva...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: George North si ritira dal rugby; Argentina: verso il Nations Championship dovendo pensare agli infortunati; Nations Championship, Inghilterra: Borthwick pensa a diversi possibili debuttanti; Sei Nazioni femminile: risultati e classifica al giro di boa. Gli highlights della terza giornata.

Rugby: la leggenda George North appende gli scarpini al chiodoC’è un momento, nello sport, in cui anche i giganti decidono di fermarsi. George North lo ha scelto con la semplicità dei grandi: a fine stagione, basta ... oasport.it

Le migliori mete di George North nel Torneo La leggenda gallese ha segnato 23 mete nel Torneo, partecipando in totale a 13 edizioni. Oggi ha annunciato il ritiro dal rugby giocato #GuinnessM6N #Since1883 - facebook.com facebook