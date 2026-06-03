Le autorità di Sassari hanno stabilito nuove regole per prevenire i rischi di incendi sui terreni incolti. Chi possiede terreni in prossimità delle strade deve mantenere pulito un tratto di almeno 10 metri, rimuovendo sterpaglie e vegetazione secca. Chi non si adegua rischia sanzioni amministrative e multe che possono arrivare fino a diverse centinaia di euro. Le ispezioni saranno frequenti e mirate a verificare il rispetto di queste disposizioni.

Quanto spazio devi lasciare pulito tra il tuo terreno e la strada?. Quali sono le sanzioni previste per chi non pulisce le sterpaglie?. Quando è possibile bruciare legalmente i residui vegetali nel tuo giardino?. Come cambiano gli obblighi per chi possiede strutture vicino al bestiame?.? In Breve Prescrizioni attive dal 1 giugno fino al 31 ottobre a Sassari.. Pulizia obbligatoria fascia 5 metri tra proprietà private e 3 metri con strade.. Fascia parafuoco di 10 metri richiesta per strutture rurali e depositi combustibili.. Abbracciamenti consentiti solo fino al 30 giugno e tra 15 settembre e 31 ottobre.. Sassari entra in regime di massima allerta antincendio con nuove prescrizioni per i proprietari di aree verdi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari: stop al rischio roghi, obblighi severi per i terreni incolti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arce, pugno duro sul decoro urbano: multe fino a 1.200 euro per terreni incolti e abbandonatiL’amministrazione comunale di Arce ha annunciato un rafforzamento delle sanzioni per chi lascia terreni incolti o abbandonati.

Sassari, stop ai progetti Pnrr: rischio per 21,8 milioni di euroA Sassari, i progetti finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono stati sospesi, mettendo a rischio circa 21,8...

Temi più discussi: Lavori Abbanoa a Sassari, stop all’erogazione dell’acqua; Sassari dà l’ok al Piano di rischio aeroportuale: intesa con Alghero; Sirio riprende a funzionare, ma solo con un tram per l'intera tratta Santa Maria di Pisa-Emiciclo Garibaldi; Sciopero venerdì 29 maggio: treni, bus e metro a rischio.

Sassari, il Comune approva il Piano di rischio aeroportuale redatto assieme ad AlgheroLimitare il carico antropico nelle zone più esposte alle attività aeroportuali, prevedendo eventuali vincoli alla funzione residenziale in quelle aree, e vietare le cosiddette attività ad alto affolla ... mediterranews.org

Ex dirigente russo arrestato a Rapallo. La Corte nega l'estradizione. Accusato di corruzione in patria, è stato ritenuto a rischio di atti persecutori e un perseguitato politico [Video] reddit

Sassari, Comune: stop a tre opere PnrrStop a tre opere del Pnrr a rischio definanziamento a Sassari. E’ quanto ha stabilito la giunta comunale con una delibera recente. Non dare avvio agli interventi - riporta il documento - e sospendere ... unionesarda.it