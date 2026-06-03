Sassari | stop al rischio roghi obblighi severi per i terreni incolti
Le autorità di Sassari hanno stabilito nuove regole per prevenire i rischi di incendi sui terreni incolti. Chi possiede terreni in prossimità delle strade deve mantenere pulito un tratto di almeno 10 metri, rimuovendo sterpaglie e vegetazione secca. Chi non si adegua rischia sanzioni amministrative e multe che possono arrivare fino a diverse centinaia di euro. Le ispezioni saranno frequenti e mirate a verificare il rispetto di queste disposizioni.
Quanto spazio devi lasciare pulito tra il tuo terreno e la strada?. Quali sono le sanzioni previste per chi non pulisce le sterpaglie?. Quando è possibile bruciare legalmente i residui vegetali nel tuo giardino?. Come cambiano gli obblighi per chi possiede strutture vicino al bestiame?.? In Breve Prescrizioni attive dal 1 giugno fino al 31 ottobre a Sassari.. Pulizia obbligatoria fascia 5 metri tra proprietà private e 3 metri con strade.. Fascia parafuoco di 10 metri richiesta per strutture rurali e depositi combustibili.. Abbracciamenti consentiti solo fino al 30 giugno e tra 15 settembre e 31 ottobre.. Sassari entra in regime di massima allerta antincendio con nuove prescrizioni per i proprietari di aree verdi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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