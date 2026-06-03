Sara Di Sturco ha pubblicato sui social una foto con il suo nuovo fidanzato. La decisione ha scatenato commenti e discussioni tra gli utenti, molti dei quali hanno criticato l’annuncio. Nei giorni precedenti, erano circolate indiscrezioni sulla relazione, ma questa è la prima conferma ufficiale. La reazione del pubblico è stata mista, con alcuni sostenitori e altri che hanno espresso scetticismo. La notizia ha fatto immediatamente discutere tra i follower.

Dopo settimane di indiscrezioni e curiosità da parte dei fan, Sara Di Sturco ha deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo compagno. La notizia ha immediatamente acceso il dibattito sui social, dove migliaia di utenti hanno iniziato a commentare la nuova relazione dell’influencer. Tra entusiasmo, sorpresa e qualche perplessità, il nome di Mattia Cerrito è rapidamente diventato uno dei più discussi online. Scopriamo il perché! Il nuovo fidanzato di Sara Di Sturco è infatti Mattia Cerrito, artista che negli anni ha costruito una propria presenza nel panorama digitale italiano. Cantautore, produttore musicale e creator, Cerrito ha iniziato... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sara Di Sturco presenta il nuovo fidanzato, poi sui social esplode il dibattito: “È nosense”

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