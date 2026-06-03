Sanzioni Covid | l’Agenzia delle Entrate ricorre per 100 euro

L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso contro una sanzione di 100 euro, già annullata in primo grado. Secondo l'Avvocatura dello Stato, ci sarebbe stato un errore tecnico nel procedimento giudiziario. La contestazione riguarda la validità del processo e le modalità di applicazione della sanzione. La decisione definitiva sul ricorso è attesa in tribunale.

Perché l'Agenzia delle Entrate contesta una sanzione già annullata?. Quale errore tecnico contesta l'Avvocatura dello Stato al tribunale?. Quanto costerebbe a un cittadino comune sostenere questa battaglia legale?. Come influirà la decisione della Cassazione sulle sanzioni Covid pendenti?.? In Breve Tribunale di Prato condanna l'Erario a pagare 500 euro per lite temeraria.. Appello depositato il 27 novembre 2024 prima dell'entrata in vigore della legge.. Norma di febbraio 2025 estingue i procedimenti sanzionatori per gli ultracinquantenni.. Difesa legale stimata tra 8 e 10 mila euro per cittadini comuni.. L’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione contro l’avvocato Giacco per una sanzione da 100 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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ANNULLATE LE MULTE DI 100 EURO AI NON VACCINATI - BN News

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