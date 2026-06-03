Sanità toscana quattro sindacati in stato di agitazione

Notizia in breve

Quattro sindacati della sanità toscana hanno dichiarato lo stato di agitazione. La decisione è stata presa dopo che l’assessorato regionale alla salute ha rifiutato di avviare un confronto sull’applicazione del contratto nazionale. Le sigle sindacali coinvolte sono Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up. La protesta riguarda la mancanza di dialogo sulle modalità di attuazione delle norme contrattuali nel settore sanitario regionale.