Sanità toscana quattro sindacati in stato di agitazione
Quattro sindacati della sanità toscana hanno dichiarato lo stato di agitazione. La decisione è stata presa dopo che l’assessorato regionale alla salute ha rifiutato di avviare un confronto sull’applicazione del contratto nazionale. Le sigle sindacali coinvolte sono Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up. La protesta riguarda la mancanza di dialogo sulle modalità di attuazione delle norme contrattuali nel settore sanitario regionale.
Stato di agitazione nel comparto della sanità toscana. A proclamarlo sono le segreterie regionali di Cisl-Fp, Fials, Nursind e Nursing Up, “di fronte al rifiuto da parte dell’assessorato regionale alla salute – spiegano - di confrontarsi sull'applicazione in Toscana del contratto nazionale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Stato di agitazione nel comparto della #sanitàtoscana: lo hanno proclamato oggi le segreterie regionali di #Cislfp, #Fials, #Nursind e #NursingUp, di fronte al rifiuto – hanno spiegato in una conferenza stampa – da parte dell’assessorato regionale alla salute facebook
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