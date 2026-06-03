Il Comune ha deciso di istituire una zona rossa a San Biagio. La decisione ha diviso le autorità: mentre alcuni chiedono restrizioni più stringenti, altri contestano le misure adottate. La viabilità sarà modificata con l'istituzione di punti di accesso limitato. Fabio Crea propone di rafforzare i controlli e aumentare la presenza delle forze dell'ordine per garantire l’ordine pubblico, ma non sono state ancora approvate le sue proposte.

Come cambierà la viabilità dopo l'istituzione della zona rossa?. Quali misure specifiche propone Fabio Crea per l'ordine pubblico?. Perché la maggioranza è divisa sulla gestione della sicurezza urbana?. Cosa rischiano le attività commerciali con i nuovi protocolli?.? In Breve Scontro avvenuto ieri sera durante la trasmissione televisiva Ring. Divergenze interne alla maggioranza su protocolli e misure di sicurezza. Impatto diretto su attività commerciali e movimento cittadini di San Biagio. Focus politico sulla protezione di quartieri e botteghe locali. Scontro a San Biagio di Callalta per la sicurezza e la zona rossa. Il sindaco Mario Conte e Fabio Crea di Fratelli d’Italia si sono scontrati ieri sera durante il programma Ring su temi caldi come la sicurezza urbana e l’istituzione della zona rossa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Biagio, scontro sulla sicurezza: Conte e Crea divisi sulla zona rossa

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