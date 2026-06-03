La giunta del sindaco di San Benedetto è stata rimandata, creando nuovi equilibri politici. L’assessorato lasciato libero da Noi Moderati è ancora senza assegnazione, mentre sono in corsa diversi nomi per la segreteria particolare del primo cittadino. La decisione definitiva sulla composizione arriverà nelle prossime settimane, con alcune nomine ancora da definire.

Chi occuperà l'assessorato liberato dalla scelta di Noi Moderati? Quali nomi sono in corsa per la segreteria particolare del sindaco? Come cambierà la composizione del Consiglio con le nuove surroga? Perché la giunta ha subito quattro rinvii prima del debutto??? In Breve Conferenza stampa posticipata alle 18 di giovedì 4 giugno dopo quattro rinvii. Primo appuntamento ufficiale in Consiglio Comunale fissato per sabato 13 giugno. Lega assegna presidenza Consiglio a Pasqualino P . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Benedetto: giunta Mozzoni slitta, scatti i nuovi equilibri

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