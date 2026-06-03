Forlì, 3 giugno 2026 - E' decollato questa mattina alle 10.45 il nuovo volo Forlì-Londra Stansted del vettore irlandese Ryanair. La rotta sulla capitale londinese mancava dall’ aeroporto Luigi Ridolfi dal 2008. Il Forlì-Londra sarà operativo nei giorni di mercoledì e sabato. “Il momento tanto atteso è arrivato - dice Riccardo Pregnolato, Accountable Manager F.A. S.r.l. -.Torniamo a connetterci con una delle destinazioni più importanti del Vecchio Continente, meta tra le preferite per ragioni di turismo, studio, lavoro e che consentirà al territorio della Romagna di poter usufruire di un’opportunità di viaggio estremamente ricca e affascinante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ryanair, decollato dall’aeroporto di Forlì il primo volo per Londra

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