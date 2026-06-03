Ruggero Rosfer Face-off | identità censura e corpo digitale

Da bolognatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un utente ha denunciato che il suo account è stato sospeso senza spiegazioni chiare. La piattaforma ha confermato la decisione, senza fornire dettagli sulle ragioni. Non sono stati annunciati ricorsi o possibilità di riattivazione immediata. La sospensione riguarda un account personale, con comunicazioni che sono state inviate via email. La decisione è stata presa in assenza di avvisi precedenti o avvisi di violazioni delle regole.

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