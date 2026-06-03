La Polizia di Rozzano ha effettuato un blitz che ha portato a 29 sanzioni e a una multa di 5.000 euro. Un diciottenne ha ricevuto la multa per aver violato le norme, mentre un minimarket è stato chiuso per trenta giorni per irregolarità. Non sono stati forniti dettagli sulle specifiche infrazioni o sui motivi delle sanzioni. La polizia ha eseguito controlli di routine nel territorio.

Come ha fatto un diciottenne a ricevere una multa da 5.000 euro?. Perché un minimarket è stato chiuso per trenta giorni?. Cosa hanno trovato gli agenti dentro il furgone frigorifero?. Quali sanzioni hanno colpito i motociclisti durante i controlli?.? In Breve 157 auto e 230 persone controllate durante il ponte del 2 giugno. Un diciottenne senza patente guida un mezzo rubato: multa da 5.000 euro. Un minimarket viene chiuso per 30 giorni per vendita alcolici refrigerati. Un motociclista subisce fermo amministrativo di 60 giorni per impennate in centro. La polizia locale di Rozzano intensifica i controlli: 157 auto fermate e 29 verbali tra strade e negozi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rozzano: blitz della Polizia, 29 sanzioni e multa da 5.000 euro

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