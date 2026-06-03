Nico Rosberg ha raccontato che durante le stagioni come compagno di squadra di Michael Schumacher alla Mercedes, il tedesco non ha mai pronunciato il suo nome. Inoltre, Rosberg ha affermato che Schumacher arrivava in ritardo alle riunioni, costringendolo a usare un secchio per fare pipì durante le attese. Queste dichiarazioni sono state rilasciate nel podcast “High Performance”.

Non è facile essere il secondo di Michael Schumacher. Chiedere a Nico Rosberg, che ha raccontato al podcast “High Performance” delle stagioni alla Mercedes (2010-2012) accanto a quello che definisce “guerriero mentale'”, perché “vive e respira per distruggere mentalmente il suo compagno di squadra, ma non in modo cattivo, in un modo ‘casuale', usando le zone grigie ogni giorno. Si sveglia e lo fa. È semplicemente naturale per lui. Non deve sforzarsi per distruggere il suo compagno di squadra, lo fa in modo naturale e immenso. È il suo stile di vita". Gli aneddoti sono numerosi e crudeli. Dal parcheggio rubato fuori dalla pista al bagno occupato fino all'ultimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rosberg: "Schumi? Per colpa sua in ritardo alle riunioni. Mi ha costretto a fare pipì in un secchio"

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Michael Schumacher Was Mentally DESTROYING Drivers!

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