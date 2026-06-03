Rosberg | Schumacher usava piccoli gesti per destabilizzarmi

Notizia in breve

Rosberg ha dichiarato che Schumacher usava piccoli gesti per destabilizzarlo. Ha spiegato come Schumacher occupasse i posti auto riservati a lui e che un gesto umiliante lo costrinse a usare un secchio in garage. La tensione tra i due piloti si manifestava anche in azioni quotidiane, e Rosberg ha riferito di aver subito comportamenti che lo facevano sentire sotto pressione. Non ci sono state accuse formali, ma le dichiarazioni rivelano un rapporto complicato tra i due.