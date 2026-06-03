Roma sfuma Scamacca | torna di moda il nome di Andrea Pinamonti con la suggestione Vlahovic ancora all’orizzonte
Roma ha interrotto le trattative per l’attaccante Gianluca Scamacca. Al momento, il club si concentra su Andrea Pinamonti come possibile rinforzo offensivo. Sullo sfondo rimane anche l’ipotesi Vlahovic, anche se nessuna trattativa concreta è stata confermata. La società sta valutando le opzioni disponibili sul mercato, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.
La Roma continua a lavorare sul mercato offensivo, ma nelle ultime ore è arrivata una frenata importante sulla pista che portava a Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta, considerato per lungo tempo il profilo ideale per completare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini, è stato di fatto tolto dal mercato dal club bergamasco, costringendo i giallorossi a valutare nuove soluzioni. Secondo quanto riportato da RomaToday, la dirigenza capitolina è tornata a monitorare diversi profili per il ruolo di vice Donyell Malen, una posizione che resta importante nella costruzione della nuova rosa ma che, al momento, non rappresenta una priorità assoluta nelle strategie della proprietà. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Calciomercato Inter LIVE: sfuma la suggestione Nico Paz. La Roma fissa il prezzo per KonéDurante le ultime ore di mercato, si è concretamente allontanata la possibilità di vedere il giovane talento sudamericano vestire la maglia...