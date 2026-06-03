Roma sfuma Scamacca | torna di moda il nome di Andrea Pinamonti con la suggestione Vlahovic ancora all’orizzonte

Notizia in breve

Roma ha interrotto le trattative per l’attaccante Gianluca Scamacca. Al momento, il club si concentra su Andrea Pinamonti come possibile rinforzo offensivo. Sullo sfondo rimane anche l’ipotesi Vlahovic, anche se nessuna trattativa concreta è stata confermata. La società sta valutando le opzioni disponibili sul mercato, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.